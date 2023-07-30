الوحدات يبين طبيعة إصابة خطاب وعبد الستار

الوكيل الإخباري - كشف طبيب الفريق الأول بالكرة د. مؤيد عمر الوضع العام للاعبي الوحدات بعد الإصابة التي تعرضوا لها في لقاء الجمعة أمام الفيصلي.



وبين الطبيب مطمئنا الجماهير عن إصابة اللاعب طارق خطاب والذي أثبتت صور الرنين المغناطيسي عدم تعرضه لقطع في الرباط الصليبي وإنما إصابة طفيفة في الغضروف.



كما كشفت به الفحوصات غياب الحارس احمد عبد الستار من ٤ إلى ٦ أسابيع بعد ثبوت إصابته بتمزق بعضلة الفخذ الأمامية بحجم 3.5 سم.



ومن المنتظر أن يتم به تشخيص إصابة يوسف ابو الجزر يوم غد الإثنين.

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