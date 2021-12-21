الوحدات يتأهل لمواجهة الأهلي في نهائي كأس الأردن لكرة السلة

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

تأهل الوحدات لنهائي كأس الأردن للمرة الثانية تواليا، وذلك بفوزه المثير على الأرثوذكسي في مباراة نصف النهائي بنتيجة 79/83، والتي أقيمت على صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب .







وشهدت المواجهة تألق نجم الوحدات أشرف الهندي بـ 22 نقطة، فيما سجل زميله المحترف أنطوان 20 نقطة، بينما سجل أمين أبو حواس 19 نقطة للأرثوذكسي، كما برز لاعب الوحدات محمد شاهر تحت السلة بـ 19 متابعة .



وتألق لاعب الوحدات انطوان ميسون بصناعة النقاط من خلال 9 تمريرات حاسمة بالمباراة، وبفارق تمريرتين عن نجم الأهلي مالك كنعان .



وسيواجه الوحدات الأهلي عند الساعة السادسة من يوم الأربعاء، حيث يحتاج الوحدات للفوز لفرض إقامة مباراة إضافية يوم الجمعة، بينما سيتوج الأهلي باللقب الرابع تواليا في حال الفوز بمباراة الأربعاء ودون الحاجة لإقامة مباراة أخرى، حيث تشير التعليمات لخروج المغلوب في مباراتين وسبق للوحدات الخسارة من الأهلي في المباراة الماضية .

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المصدر : ملاعب

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