الوحدات يتراجع عن طلب حكام أجانب للسوبر

الوكيل الإخباري - أكد أمين سر الوحدات عوض الأسمر، اليوم الأربعاء، أن ناديه أرسل خطابا رسميا لاتحاد كرة القدم وخلال المدة القانونية لطلب حكام أجانب لمباراة كأس السوبر أمام الفيصلي يوم 21 من الشهر الجاري.



وقال الأسمر ف تصريحات لموقع ناديه: "اشترطنا ألا يتم احتساب هذا الطلب من حصة النادي المعتمدة للموسم الكروي الذي تنص تعليماته على السماح للأندية باستقدام حكام أجانب في 3 مباريات فقط".



وأوضح: "اتحاد الكرة رد بالموافقة شرط احتساب السوبر من حصة النادي للقاءات الموسم الكروي".



وتابع الأسمر: "نظرا لأهمية لقاءات بطولة الدوري وكأس الأردن، قرر مجلس الإدارة غض النظر عن طلب حكام أجانب للقاء السوبر، والاعتماد على الحكم المحلي".



وكانت الأندية الأردنية قد اشتكت من تعدد الاخطاء التحكيمية المؤثرة في بطولة الدرع وكان من ضمنها الرمثا الذي انسحب من المسابقة قبل أن يعدل عن قراره بعد حصوله على وعود وضمانات من اتحاد الكرة بضبط هذه الأخطاء.

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