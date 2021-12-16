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الخميس، 16-12-2021 01:58 م

الوحدات يترقب الانتخابات ،، من سيقود السفينة الخضراء !!

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

يترقب الجمهور الأخضر مصير نادي الوحدات، والذي سيُحسم يوم الجمعة عندما تقام إنتخابات مجلس إدارة النادي في مدينة الملك عبد الله الثاني الرياضية بالقويسمة، بعد فترة طويلة من تسلم الإدارات المؤقتة لدفة قيادة النادي .

 
 
وستتنافس في الانتخابات كتلتا البطولات والأحرار، حيث يقود الأولى رئيس النادي السابق الدكتور بشار الحوامدة، فيما يترأس يوسف الصقور " المختار" الكتلة الإنتخابية الثانية، علما أن كل كتلة تشهد تواجد رئيس و10 مرشحين لعضوية مجلس الإدارة، ودون إغفال تواجد عدد من المرشحين المستقلين.

 

 

وكان من المفترض أن تقام الانتخابات قبل أسبوعين، إلا أن النصاب القانوني لم يكتمل، ليتقرر إقامتها صباح الجمعة بمن حضر من أعضاء الهيئة العامة وفق النظام الداخلي المعمول بع بالنادي .

 

 

وكان نادي الوحدات قد دخل في فترات اللجان المؤقتة بعد حل الإدارة السابقة، بسبب تجاوزات بالعملية الإنتخابية ، وذلك بعد شكوى تقدم بها يوسف المختار وعدد من المرشحين الآخرين .

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المصدر : ملاعب   

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