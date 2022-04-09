السبت 09-04-2022
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السبت، 09-04-2022 05:30 م

الوحدات يتعادل مع الفيصلي بافتتاح مشواره بدوري الأبطال

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
تعادل الوحدات بهدف لمثله مع الفيصلي السعودي بالمباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام السعودية، بإفتتاح مشوارهما بدوري أبطال اسيا .اضافة اعلان



 
وتقدم الفيصلي السعودي عن طريق لاعبه الهولندي هشام الفايق من ركلة حرة مباشرة بالدقيقة 12 من عمر الشوط الأول، فيما تعادل أحمد سمير للوحدات بالدقيقة 50 من عمر الشوط الثاني.

وفي المباراة الأخرى لحساب المجموعة ذاتها (المجموعة الخامسة) تعادل فريقا ناساف كارشي الأوزبكي والسد القطري بالنتيجة ذاتها .


وبهذه النتيجة تمتلك جميع فرق المجموعة نقطة واحدة بانتظار مباريات الجولة الثانية التي ستجمع الوحدات بناساف والفيصلي بالسد .

 




 

 


 

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