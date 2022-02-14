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الإثنين، 14-02-2022 03:39 م

الوحدات يتعادل مع مغير السرحان بهدف لمثله

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
تعادل فريق الوحدات مع مغير السرحان بهدف لمثله في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب مجمع الوحدات الرياضي في منطقة غمدان، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد.اضافة اعلان




وسجل هدف الوحدات لاعبه أحمد هشام عبد المنعم، فيما سجل معتز عبيدات للمغير السرحان.

وشهدت المبارة مشاركة الوحدات بتشكيلة مختلفة في كل شوط، حيث حاول البرازيلي فييرا التعرف على قدرات جميع اللاعبين، وبمشاركة عدد من الوجوه الشابة أمثال محمد هشام، دانيال عفانة، مهند أبو طه ومالك علان .

ولعب الوحدات بالشوط الأول بـ : أحمد عبد الستار، طارق خطاب، مهند خير الله، محمد هشام، محمد أبو حشيش، فراس شلباية، فادي عوض، أحمد سمير، أنس العوضات، أحمد سريوة ومالك علان.

فيما مثل الأخضر بالشوط الثاني : تامر صالح، دانيال عفانة، مهند خير الله، محمد هشام، عمر مناصرة، محمد أبو حشيش، أحمد هشام، أحمد ثائر، ثائر الديرباني، خالد عصام ومهند أبو طه.

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