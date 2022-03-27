الوحدات يتغلب على الفيصلي ويتأهل لنهائي بطولة القدس والكرامة

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشاتغلب الوحدات على الفيصلي بفارق ركلات الترجيح بنتيجة 5/3، في مباراة نصف نهائي بطولة القدس والكرامة والتي أقيمت على ملعب الشهيد فيصل الحسيني بالعاصمة الفلسطينية القدس .وتعادل الفريقان بدون أهداف بالوقت الأصلي، حيث غلب الانضباط والحرص التكتيكي على المواجهة التي كانت فقيرة بالفرص، وصولا لركلات الترجيح .وفي ركلات الترجيح سجل أحمد سمير، منذر أبو عمارة، محمد أبو حشيش، مهند أبوطه وفراس شلباية للوحدات، فيما سجل إبراهيم دلدوم، ورد البري و عدي زهران للفيصلي و أهدر أنس بني ياسين .وسيلتقي الوحدات مع فريق جبل المكبر بالمباراة النهائية، بعد أن تغلب على شباب رفح بنتيجة 5/1 في نصف النهائي الأول والذي أقيم على الملعب ذاته .