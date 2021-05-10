الوحدات يتغلب على معان ،، وتعادل السلط والجليل

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الوكيل الإخباري - أنس عشاصعد الوحدات للمركز الخامس على سلم ترتيب أندية دوري المحترفين، وذلك بفوزه على معان بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ستاد الأمير محمد بالزرقاء لحساب الجولة الخامسة من دوري المحترفين.وسجل يزن العرب هدف السبق للوحدات من كرة ركنية حولها برأسه بالشباك بالدقيقة "26" من عمر الشوط الأول، فيما سجل أنس العوضات الهدف الثاني من كرة صاروخية بالدقيقة "85".ورفع الوحدات رصيده لـ "6" نقاط خامسا على سلم الترتيب، علما أنه يمتلك مبارتين مؤجلتين، فيما بقي معان تاسعا بـ "4" نقاط حصدها من فوز وتعادل و"3" هزائم.و سيطر التعادل السلبي على مباراة ثانية جمعت بين السلط والجليل، وأقيمت على ستاد الحسن بإربد لحساب الجولة ذاتها وبالتوقيت ذاته، ليبقى السلط وصيفا بـ "9" نقاط، والجليل بالمركز قبل الأخير بـ "3" نقاط.