الوحدات يتفق مع أحمد سمير

الوكيل الإخباري - اتفقت إدارة الوحدات مع أحمد سمير، على تجديد عقده مع فريق كرة القدم، بعد مفاوضات طويلة.



وكان سمير خارج حسابات الوحدات منذ فتح سوق الانتقالات، لكن الضغط الجماهيري الكبير للمطالبة بتجديد عقده، دفع مجلس الإدارة إلى إعادة حساباته.



واتفق سمير قبل أيام مع الحسين إربد، من أجل تمثيله لمدة موسم واحد، قبل أن يتراجع عن قراره ويتفق مع الوحدات.



وجرى تسريب صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تجمع أحمد سمير مع زياد شلباية مدير نشاط كرة القدم، إلا أن الوحدات لم يعلن حتى الآن عن موعد التوقيع الرسمي.



ويعتبر سمير إضافة مهمة للوحدات، الذي لم يقدم النتائج المطلوبة في بطولة الدرع.



وبدأ سمير مسيرته مع الجزيرة، وخاض عدة تجارب احترافية، ومثل منتخب الأردن، قبل أن ينضم للوحدات في الموسمين الماضيين.



واتفق الوحدات مع بهاء فيصل وصالح راتب، في انتظار الإعلان الرسمي خلال أيام.

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