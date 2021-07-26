الإثنين 26-07-2021
الوكيل الاخباري

استشهاد فتى من رام الله متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال

وزير الصحة: عودة التعليم الوجاهي غير مرتبطة بتطعيم الأطفال

موجة سخرية بسبب ' كاسة ماء باردة وحبة شوكولاته ' في عمان

مدير المخابرات العامة يقلد ميدالية مئوية الدولة الأولى لكوكبة من ضباط الدائرة

بالفيديو.. عاطلون عن العمل يهددون بالانتحار جنوب المملكة بعد اعتصام دام لمدة شهر

الصحة : إعادة نظر بالقرارات إذا استمر ارتفاع إصابات كورونا

ترجيح رفع أسعار المشتقات النفطية محليا

الخصاونة: الحكومة ماضية في إصلاح القطاع العام وتطويره

ارتفاع الإيرادات المحلية 38 % خلال الشهور الخمسة الأولى من 2021

وزارة البيئة تحذر الأردنيين من خطر الإلقاء العشوائي للنفايات

عاجل

بالفيديو.. عاطلون عن العمل يهددون بالانتحار جنوب المملكة بعد اعتصام دام لمدة شهر

الإثنين، 26-07-2021 12:16 م

الوحدات يتلقى ضربات قاسية ،، ويعرض على لاعبه ربع مليون للتجديد !!

711248df-5543-42f7-86f0-e5f13aebd023


الوكيل الإخباري - أنس عشا
تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدات لضربتين قاسيتين بعد تأكد رحيل نجمه صالح راتب مع نهاية مرحلة الذهاب من دوري المحترفين للدوري البحريني، وهدافه السنغالي عبد العزيز نداي مع نهاية الموسم الحالي .اضافة اعلان


 

 


ويأتي رحيل اللاعبين مع انتهاء عقديهما مع الفريق الأخضر، حيث يصعب على الوحدات مجاراة العقود العالية المقدمة من الأندية الخليجية، وهو الأمر الذي أعاد الجماهير للمطالبة بالاستعانة بأبناء النادي وأًصحاب العقود الطويلة وإجبار اللاعب الراغب بتمثيل الوحدات على التوقيع لمواسم لضمان الاستقرار الفني والمادي، لأنه من الأمور الغير منطقية ألا يستفيد النادي ماديا من رحيل إثنين من أبرز نجومه وبعد مشاركتهم بدوري أبطال اسيا.


وأكد نادي الوحدات أن نداي، هداف الدوري بالموسم الماضي، يرتبط بعقد مع الأخضر حتى نهاية الموسم وسيلتحق بفريق أحد السعودي بعد نهايته، علما أن النادي تقدم بعرض تمديد عقد للاعب بقيمة "250" ألف دولار لموسمين رغم الأزمة المالية الكبيرة التي يمر بها، وذلك أملا في استمرارية اللاعب بالفريق أو على الأقل الاستفادة من بيع عقده مستقبلا، إلا أنه فضل الانتقال للسعودية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
144fc536-fa70-4fb5-b4f2-733d5f410035

اتحاد السلة : استضافة كأس اسيا للسيدات ستروج للأردن سياحيا وصحيا

219349139_368064421545014_5337580210398796652_n

الفوز الأردني الأول في أولمبياد طوكيو 2020

720212423445664021110

عقوبات كبيرة على لاعب جزائري بعد انسحابه من الأولمبياد لأجل فلسطين

66f691b30a9e54c38e6fe7f1d08ad7d4

أهداف كثيرة وتألق الكبار في الجولة الثانية من منافسات كرة القدم للسيدات

144fc536-fa70-4fb5-b4f2-733d5f410035

الكشف عن قائمة منتخبي الأردن لبطولة كأس الملك عبدالله

280132d40abf920940aff3d25b9ecd9b

بطلنا الأردني محمد وادي يودع أولمبياد طوكيو 2020

أخبار متعلقة
o6vzbbrsbgphfv3f4mw6

عبدالله الفاخوري : تنتظرنا مباراة شبه حاسمة (فيديو)

60a17d6a40bb3

قبل انطلاق الجولة العاشرة ،، جدول ترتيب الهدافين

E1qQ65dWUAMbOtw

تعثر جديد لفريق محمود زعترة بالدوري العراقي

181436313_3459925637440345_6580773941980442780_n

صراع ثلاثي على صدارة هدافي دوري المحترفين

dd11f3dc-07d4-42fd-a7a0-b6e623596f69

سوريا تطلب اعتماد الأردن ملعبا بيتيا لها في تصفيات المونديال

main_image5d7c077dacbda

الأردني قادر على الإبداع ،، شلباية مشروع أسطورة عالمية