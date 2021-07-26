الوحدات يتلقى ضربات قاسية ،، ويعرض على لاعبه ربع مليون للتجديد !!

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الوكيل الإخباري - أنس عشاتلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدات لضربتين قاسيتين بعد تأكد رحيل نجمه صالح راتب مع نهاية مرحلة الذهاب من دوري المحترفين للدوري البحريني، وهدافه السنغالي عبد العزيز نداي مع نهاية الموسم الحالي .ويأتي رحيل اللاعبين مع انتهاء عقديهما مع الفريق الأخضر، حيث يصعب على الوحدات مجاراة العقود العالية المقدمة من الأندية الخليجية، وهو الأمر الذي أعاد الجماهير للمطالبة بالاستعانة بأبناء النادي وأًصحاب العقود الطويلة وإجبار اللاعب الراغب بتمثيل الوحدات على التوقيع لمواسم لضمان الاستقرار الفني والمادي، لأنه من الأمور الغير منطقية ألا يستفيد النادي ماديا من رحيل إثنين من أبرز نجومه وبعد مشاركتهم بدوري أبطال اسيا.وأكد نادي الوحدات أن نداي، هداف الدوري بالموسم الماضي، يرتبط بعقد مع الأخضر حتى نهاية الموسم وسيلتحق بفريق أحد السعودي بعد نهايته، علما أن النادي تقدم بعرض تمديد عقد للاعب بقيمة "250" ألف دولار لموسمين رغم الأزمة المالية الكبيرة التي يمر بها، وذلك أملا في استمرارية اللاعب بالفريق أو على الأقل الاستفادة من بيع عقده مستقبلا، إلا أنه فضل الانتقال للسعودية.