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السبت، 23-04-2022 10:24 م

الوحدات يتوج بلقب دوري كرة السلة للمرة الثانية بتاريخه - صور

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا - تصوير : نادر ابو حية
حقق فريق الوحدات لقب الدوري الممتاز لكرة السلة للمرة الثانية بتاريخه، بفوز الكبير على الأرثوذكسي بنتيجة (69/91)، في ثالث مباريات سلسلة النهائي، والتي أقيمت في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب،  ليتغلب بواقع 3 مباريات دون رد.




وشهدت المباراة سيطرة وحداتية كبيرة على جميع فتراتها، فقد أنجز الفريق الأخضر المهمة بالشوط الأول بفارق 14 نقطة، بنتيجة (42/28)، وكان لجماهير الوحدات الدور الكبير، حيث اكتملت أغلب مناطق المدرجات باللون الأخضر وقبل موعد المباراة بساعات طويلة .

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وكان الوحدات قد فاز بالمباراة الأولى بنتيجة 95/92، فيما فاز بالمواجهة الثانية بنتيجة 70/85، علما أنه وصل للنهائي بالفوز على الجبيهة بثلاث انتصارات دون رد، وهي النتيجة ذاتها لتفوق الأرثوكسي على الأهلي .

وتوج فريق الأهلي بالمركز الثالث للدوري، بعد أن فاز على فريق الجبيهة بمواجهتين دون رد في سلسلة تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع .




 




 

 


 

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