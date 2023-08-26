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السبت، 26-08-2023 11:14 ص

الوحدات يحسم الكلاسيكو بفوز على الفيصلي - صور

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الوكيل الإخباري - حقق نادي الوحدات فوزا ثمينا أمام الفيصلي بـ 3 أهداف مقابل هدفين،

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الجمعة، في قمة مباريات الجولة الرابعة من دوري المحترفين والتي أقيمت على استاد عمان الدولي.

استطاع الوحدات أن يفتتح التسجيل في وقت مبكر عن طريق لاعبه مهند أبو طه في الدقيقة الرابعة، فيما سجل لاعب الفيصلي سالم العجالين هدفا في مرماه في الدقيقة 34 في هفوة من الحارس محمد العمواسي.

وفي الشوط الثاني حقق الفيصلي تعادلا مثيرا من خلال تسجيله هدفين في أقل من 4 دقائق عن طريق اللاعب خالد زكريا في الدقيقة 63، وعزز الهدف الثاني اللاعب امين الشناينة في الدقيقة 66.

واستطاع الوحدات أن يعود في النتيجة بتسجيل الهدف الثالث عن طريق اللاعب هنري في الدقيقة 85 ليحسم قمة الدوري. 

وبهذه النتيجة رفع نادي الوحدات رصيده إلى 10 نقاط، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند 9 نقاط

 


 






 

 

 

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