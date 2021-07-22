الوحدات يحسم الكلاسيكو والصدارة

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الوكيل الإخباري - أنس عشاانفرد الوحدات بصدارة دوري المحترفين، وذلك بفوزه بهدف نظيف في مباراة الكلاسيكو والتي أقيمت مساء الأربعاء على ستاد عمان الدولي، لحساب الجولة الثالثة من دوري المحترفين، والتي كتن قد تم تأجيلها من شهر إبريل بسبب مشاركة الوحدات بدوري أبطال اسيا انذاك .بداية اللقاء كانت سريعة من الفيصلي والذي اعتمد بهجماته على الثلاثي أحمد العرسان، ورد البري ومحمد العكش ومن خلفهم يوسف أبو جلبوش، حيث وصلوا لمناطق الوحدات مرارا وتكرارا إلا أن محاولاتهم افتقدت للخطورة الكبيرة، أما الوحدات فظهر بصورة متحفظة دفاعيا رغم دفعه بالعديد من الأوراق الهجومية وخصوصا المربع الذهبي إبراهيم الجوابرة، سوني سعد، صالح راتب وأحمد زريق .ولم يشهد الشوط الأول الكثير من الفرص فكانت الأخطر للوحدات عن طريق سوني سعد الذي سدد كرة من خارج منطقة الجزاء ومرت بجوار مرمى عبدالله الزعبي بالدقيقة التاسعة، فيما هدد الفيصلي مرمى عبدالله الفاخوري بإنفراد محمد العكش بالدقيقة "24" والذي سدد كرة علت المرمى، ومحاولة يوسف أبو جلبوش بالدقيقة "40"، والتي أنقذها مدافع الوحدات يزن العرب بصعوبة .ومع بداية الشوط الثاني افتتح المدافع عبدالله نصيب ديارا التسجيل للوحدات، وذلك عبر ركلة ركنية ، حولها برأسه في شباك عبدالله الزعبي بالدقيقة "51"، إلا أن رد الفعل الفيصلاوي كان ضعيفا رغم دفع المدرب السوري حسام السيد سريعا بالثنائي محمد طنوس ومجدي العطار.واقتصرت محاولات الفيصلي الخطيرة بعد الهدف على تسديدتين من كرتين ثابتتين لأحمد العرسان الأولى جاءت فوق العارضة بالدقيقة "71" بعد خطأ أحتسب على حارس المرمى عبدالله الفاخوري وأثار جدلا كبيرا لطلب لاعبي الفيصلي طرده، وانتهت حالة الاعتراض بطرد مساعد مدرب الفيصلي محمد عقيل، والثانية بالدقيقة "84" وتصدى لها القائم الأيسر للفاخوري.وشهدت الدقائق الأخيرة توتر كبير بين اللاعبين واشتباكت أسفرت عن طرد قلب دفاع الوحدات يزن العرب، ونظيره بالفيصلي محمد أبو زريق ، وتمكن لاعبو الوحدات من تسيير الدقائق التي تبقيت من عمر اللقاء دون تلقي هدف التعادل، ليحقق الوحدات الفوز الأثمن بالكلاسيكو، الذي شهد غياب جماهيره نظرا لأن المباراة خارج أرضه والضوابط الصحية تتطلب تقليص المقاعد وليصل الوحدات للنقطة الـ "23" وينتزع الصدارة من الرمثا الوصيف بـ "21" نقطة، فيما بقي الفيصلي ثالثا رفقة السلط بـ "23" نقطة لكل منهما .