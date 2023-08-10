الخميس 10-08-2023
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الوحدات يحسم قراره بشأن المشاركة في ملحق دوري أبطال آسيا

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الخميس، 10-08-2023 09:46 م

الوحدات يحسم قراره بشأن المشاركة في ملحق دوري أبطال آسيا

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الوكيل الاخباري- أعلن نادي الوحدات، الخميس، مشاركته في الملحق المؤهل لدوري أبطال أسيا لكرة القدم.اضافة اعلان


وقال عبر "فيسبوك" إن مجلس إدارة النادي قرر بالإجماع على المشاركة في الملحق التمهيدي لدوري أبطال آسيا أمام فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي، أخذين بعين الاعتبار تقديم مصلحة النادي فوق كل شيء، مشيرا إلى أن المباراة فرضت على النادي وليست بمحض إرادته.

وأكد النادي، أنه "كان وما يزال رافضاً للتطبيع بأي شكل من الأشكال".

ومن المقرر أن يواجه الوحدات، وصيف بطولة دوري المحترفين لكرة القدم العام الماضي وحامل لقب كأس الأردن، الفريق الإماراتي الذي يضم اللاعب مؤنس دبور الذي يحمل جواز سفر إسرائيليا يوم 15 آب المقبل، والفائز في هذه المباراة ينتقل لملاقاة فريق النصر السعودي يوم 22 من الشهر نفسه.

وفي حال عدم تمكن الوحدات من تجاوز هاتين المباراتين فإنه سينتقل للعب في كأس الاتحاد الآسيوي.

والاثنين الماضي، أبدى رئيس نادي الوحدات بشار الحوامدة، تأييده مشاركة النادي في دوري أبطال آسيا واللعب أمام شباب أهلي دبي الإماراتي.

وحينها، تعهد الحوامدة بمحاولة إقناع زملائه بالمشاركة لتفادي أي خسائر معنوية قبل المادية بعيدا عن المزاودات والشعبويات، مشيرا إلى أنه يرفض التطبيع.

 




 

 


 

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