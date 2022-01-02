الوحدات يخسر الجندي المجهول ،، هل يستثمر بالمواهب !!

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا



بعد أن ودع جماهير الوحدات قبل أيام، نشر نجم المنتخب الوطني رجائي عايد صورته الأولى من تايلاند، حيث سيخوض تجربته الإحترافية الأولى بعيدا عن ناديه الأخضر.

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وسيكون إحتراف صاحب الـ 28 عام مؤثرا على فريق الوحدات، حيث يمتلك اللاعب الذي تدرج في الفئات العمرية للنادي ومثل جميع المنتخبات الوطنية وصولا لأن يحمل شارة القيادة لفريقه ولمنتخب النشامى في الكثير من المباريات، الكثير من الخصائص الكروية المهمة، وأبرزها الذكاء والهدوء.





ورغم الأحاديث الكثيرة عن رغبة الوحدات بالتحرك لتعويض رحيل رجائي، إلا أن الفريق يمتلك العديد من النجوم أمثال أحمد سمير، فادي عوض وأحمد الياس من أصحاب الخبرة، و أحمد ثائر، مهند الديرباني وأحمد طنوس من الوجوه الشابة، ودون أغفال إمكانية التجديد لسليمان أبو زمع، مما يدفع الكثير من الجماهير للمطالبة بالاستثمار بالاسماء الموجودة وخصوصا الثلاثي الشاب، بدلا من التعاقد مع وجوه خارجية بمبالغ عالية .







ويعد رجائي الاسم السادس الذي يغادر الوحدات بعد الثنائي اللبناني حسن سعد "سوني" وأحمد زريق، السنغالي عبد العزيز نداي، محمود زعترة ويزن العرب، فيما بات قريبا من استعادة لاعبه السابق أحمد سريوة بعد تجارب سابقة بأندية الفيصلي والسلط .

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