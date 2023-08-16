الوحدات يخسر الملحق الاسيوي

الوكيل الإخباري - خسر نادي الوحدات مواجهته امام أهلي دبي الإماراتي التي أقيمت في الامارات مساء الثلاثاء ، ضمن منافسات الدور التمهيدي (الملحق) من دوري أبطال آسيا، ليودع البطولة وينتقل الى بطولة كأس الاتحاد الاسيوي.



انتهى اللقاء بفوز الفريق الاماراتي بنتيجة 3/0.



سجل للإماراتيين الاعب الأوزبكستاني عزيزجون جانييف (د57) والبرازيلي رينان فيكتور (65)، ومؤنس دبور(د86).



وسيواجه الفريق الاماراتي نادي النصر السعودي والفائز سيتأهل لدوري ابطال اسيا.



اما الوحدات فانتقل لكأس الاتحاد الاسيوي كممثل وحيد للأردن في البطولة ، وليفقد نادي الحسين اربد فرصة المشاركة في البطولة.



وسيكون الفيصلي ممثل الأردن في دوري ابطال اسيا، بعد ان مثل الوحدات الأردن في النسختين السابقتين.

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