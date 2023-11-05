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الأحد، 05-11-2023 02:16 م

الوحدات يستعد للقاء الكهرباء العراقي

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الوكيل الإخباري - باشر فريق الوحدات لكرة القدم تدريباته في مدينة البصرة العراقية، استعدادا للقاء فريق الكهرباء العراقي يوم الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

ووصل فريق الوحدات إلى البصرة مساء أمس، بانتظار أن يبدأ تدريباته ، قبل أن يجري يوم غد تدريبه الأخير على ملعب المباراة، استعدادا للقاء الذي يسعى خلاله ممثل الكرة الأردنية لتحقيق الفوز والمحافظة على صدارة المجموعة.

ويتصدر فريق الوحدات المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، علما أن المجموعة تضم أيضا فرق الكويت الكويتي والكهرباء العراقي واتحاد أهلي حلب السوري.

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