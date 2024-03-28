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الخميس، 28-03-2024 03:37 م

الوحدات يستعيد العوضات قبل مواجهة الفيصلي

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الوكيل الإخباري - أعلن نادي الوحدات، الأربعاء، عودة اللاعب أنس العوضات، إلى تدريبات الفريق الجماعية، بعد تعرضه مؤخرا لكسر في أصبع القدم، خلال تواجده في معسكر المنتخب الأول.

وتعتبر عودة العوضات إلى صفوف الوحدات مهمة للغاية، خصوصا أنه من العناصر المؤثرة والأساسية للفريق الأول.  وستعزز عودة العوضات من خيارات المدير الفني رأفت علي، الذي يحتاج إلى جهود لاعبيه كافة، قبل المواجهة المرتقبة التي تجمعه مع الفيصلي الأحد المقبل على استاد عمان، لحساب الجولة 15 من دوري المحترفين.   

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وينتظر الجهاز الفني للوحدات تقريرا من طبيب الفريق مؤيد عمر بخصوص حالة مهاجم الفريق بهاء فيصل الذي يتجهز للعودة. 

 

ويحتل فريق الوحدات المركز الثالث على سلم ترتيب الفرق برصيد 31 نقطة، مبتعدا بفارق 9 نقاط عن الحسين إربد المتصدر.  

 

ملاعب

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