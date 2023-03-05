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الأحد، 05-03-2023 03:42 م

الوحدات يستعين بمحترف مالي لتعزيز صفوف فريق الكرة الطائرة

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الوكيل الإخباري -  تعاقد نادي الوحدات مع المحترف المالي سيدو توريه، لتعزيز صفوف فريق الكرة الطائرة استعدادا للمشاركة في منافسات بطولة غرب آسيا.

ويأتي اتفاق الوحدات مع توريه بهدف مشاركته في بطولة غرب آسيا للأندية التي تنطلق منافساتها يوم الخميس المقبل.

ووصل المحترف المالي إلى عمان مساء يوم أمس، بانتظار التحاقه بالتدريبات استعدادا للبطولة.

ووضعت قرعة بطولة غرب آسيا فريق الوحدات ضمن المجموعة الأولى إلى جانب فرق "الكويت الكويتي، ميناء عدن اليمني، الشرطة القطري، عمان العماني".

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