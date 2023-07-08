الوحدات يستقبل محترفه إيتو

الوكيل الإخباري - استقبل نادي الوحدات الجمعة، الأنجولي إيتو، أحدث صفقة أجنبية مرشحة للانضمام إلى الفريق الأردني.



وتستهدف إدارة الوحدات تعزيز قدرات الفريق الطامح بالمنافسة على الألقاب المحلية وبلوغ دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة على التوالي.



وسيتعاقد نادي الوحدات مع إيتو رسميا بعد اجتياز الفحص الطبي وهو من الشروط المهمة للمدير الفني البوسني داركو نيستوروفيتش.



وايتو لاعب نادي بيترو أتلتيكو الأنغولي ماريو مانويل دي اوليفيرا "ايتو" وهو لاعب إرتكاز دولي، مواليد 29-11-1994.

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ويسعى الوحدات إلى رفع جاهزية لاعبيه الجدد الذين تم التعاقد معهم مؤخرا ويبلغ عددهم 9 لاعبين، بهدف تعزيز قدرات الفريق الذي لم يقدم المأمول منه في بطولة درع المئوية، بعدما حسم الفيصلي اللقب قبل النهاية بجولتين.



وكان الوحدات قد تعاقد مؤخرا مع أنس العوضات وخالد عصام وبهاء فيصل وصالح راتب وأحمد سمير والسوري خالد كردغلي وحارس المرمى عبد الله الفاخوري، وينتظر أن يتعاقد مع ثنائي أجنبي.





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