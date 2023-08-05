السبت 05-08-2023
الوكيل الاخباري

السعودية تبتعد عن النفط

5 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

عودة تطبيق سند للعمل بعد توقف مؤقت

مقتل شاب وإصابة 3 آخرين خلال شجار بالقدس

الاقتصاد الوطني يتخطى الصعوبات ويحقق نموا في مؤشراته الكلية

الذهب يُبرق والدولار يسقط بعد تقرير الوظائف الأمريكية

الأرجنتين تقترض 775 مليون دولار من قطر

الأردنيون استهلكوا 1.38 مليار جيجابايت إنترنت خلال الربع الأول من العام الحالي

وفيات السبت 5 / 8 / 2023

عشرات المصابين بحادث سير في دولة عربية

السبت، 05-08-2023 09:53 ص

الوحدات يستهل مشوار الدوري بفوز على الأهلي

8202359434245422303


الوكيل الإخباري - قاد مهاجم الوحدات محمد أبو رزق "بوغبا" فريقه لتجاوز نظيره الأهلي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جرت أحداثها الجمعة على ستاد عمان الدولي، لحساب الجولة الأولى من دوري المحترفين لكرة القدم. 

ودخل أبو رزق بديلا في الشوط الثاني، ليوقع على هدف اللقاء الوحيد من كرة رأسية عند الدقيقة 77، مستثمرا عرضية زميله البديل أحمد سريوة من ركلة ركنية.

وشهدت المباراة إشهار البطاقة الحمراء بوجه لاعب الأهلي ماهر مروان عند الدقيقة 50.

وحصد الوحدات أول 3 نقاط له ببطولة الدوري، فيما بقي الأهلي بدون نقاط.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
82023593934505047784

عراقي الأصل.. برشلونة يتعاقد مع لاعب واعد

82023592722123631747 (1)

مؤشر قوي على قرب رحيل المغربي أمرابط عن فيورنتينا

8202359141768937107

مدريد يحدد موعد ظهور مبابي بالرقم 9

8202359123474980634 (1)

التعادل يخيم على لقاء شباب العقبة وسحاب بالدوري

820233163019217935701

إنتر ميلان يريد استعارة لاعب آرسنال

820233161912821780712

تشيلسي يتفق مع حارس برايتون

أخبار متعلقة
72023309734380776872

الوحدات يبين طبيعة إصابة خطاب وعبد الستار

72023309123620780698

الفيصلي يحدد مدة غياب محترفه

720232716644959091059

الوحدات يجدد الفوز على الفيصلي ويتوج بالسوبر

720232716644959091059

تشكيلة الوحدات امام الفيصلي

7202313143344501228987

تشكيلة الفيصلي امام الوحدات .. هؤلاء أبرز الغائبين

7202327144558555207387 (1)

الوحدات والفيصلي بإياب كأس السوبر الجمعة