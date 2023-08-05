الوحدات يستهل مشوار الدوري بفوز على الأهلي

الوكيل الإخباري - قاد مهاجم الوحدات محمد أبو رزق "بوغبا" فريقه لتجاوز نظيره الأهلي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جرت أحداثها الجمعة على ستاد عمان الدولي، لحساب الجولة الأولى من دوري المحترفين لكرة القدم.



ودخل أبو رزق بديلا في الشوط الثاني، ليوقع على هدف اللقاء الوحيد من كرة رأسية عند الدقيقة 77، مستثمرا عرضية زميله البديل أحمد سريوة من ركلة ركنية.



وشهدت المباراة إشهار البطاقة الحمراء بوجه لاعب الأهلي ماهر مروان عند الدقيقة 50.



وحصد الوحدات أول 3 نقاط له ببطولة الدوري، فيما بقي الأهلي بدون نقاط.

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