الوحدات يسعى لإنهاء مغامرة الجليل في كأس الأردن

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الوكيل الإخباري - أنس عشايشهد اليوم الأربعاء، إنتهاء دور الـ 16 من بطولة كأس الأردن بإقامة 3 مباريات هامة وستكون الأولى عند الساعة السادسة على ملعب الأمير هاشم بالرمثا وتجمع بين إدر والحسين إربد، حيث تبدو بمتناول الفريق الأصفر على الورق .المباراة الثانية ستجمع بين الجليل والوحدات على ستاد الأمير محمد بالزرقاء عند الساعة الثامنة والنصف مساء، حيث يسعى الوحدات للثأر من الفريق الصاعد حديثا لدوري المحترفين والذي هزمه بنهائي درع الاتحاد، أما الجليل فيبدو متحمسا لتحقيق مفاجأة جديدة .وبالتوقيت ذاته ستقام المباراة الثالثة سيلتقي فيها العريقان، الأهلي والجزيرة على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، ويسعى فيها الأول للإثبات بأن غيابه عن أضواء المحترفين أمر مؤقت، بينما يستهدف الثاني مواصلة الزحف نحو الأدوار المتقدمة.وكانت فرق سحاب، الفيصلي، شباب العقبة، معان والسلط، قد تأهلت لدور الـ 8 من البطولة، والتي سيتأهل حامل لقبها للمشاركة بكأس الاتحاد الآسيوي بالموسم المقبل .