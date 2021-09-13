الوحدات يشارك الكرة النسوية احتفالاتها بكأس العرب

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الوكيل الإخباري - أنس عشاشارك الموقع الرسمي لنادي الوحدات أركان الكرة النسوية احتفالاتها بتتويج المنتخب الوطني الأول بلقب كأس العرب، والتي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة .ونشر الموقع وحسابات النادي على منصات التواصل رسالة تهنئة، وجاء فيها :" يتقدم رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لنادي الوحدات، وهيئته العامة، وفرقه الرياضية، وجماهيره العريضة، وأسرة تحرير “المركز الإعلامي”، بأجمل التهاني والتبريكات إلى رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة سمو الأمير علي بن الحسين، بمناسبة تتويج المنتخب الوطني للسيدات بكأس العرب الذي اقيم في مصر مؤخرا، متمنين مزيدا من الإنجازات الوطنية للكرة الأردنية، تحت ظل سليل الدوحة الهاشمية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وولي عهده الأمين الحسين بن عبدالله –حفظهما الله ورعاهما-."