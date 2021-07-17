الوحدات يشارك في الصدارة قبل كلاسيكو الكرة الأردنية

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الوكيل الإخباري -أنس عشاحقق الوحدات فوزا ثمينا على سحاب بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما الجمعة على ستاد عمان الدولي، لحساب الجولة الـعاشرة من دوري المحترفين، والتي تعد المحطة الأخيرة قبل الكلاسيكو المنتظر أمام الفيصلي يوم الأربعاء المقبل .ودخل الوحدات للقاء بعدد كبير من الغيابات حيث يحتجب محمد الدميري، فراس شلباية، أحمد سمير وفادي عوض بسبب الحرمان، عبد العزيز نداي، طارق خطاب ومهند سمرين بسبب الإصابة، مما أجبر المدير الفني عبدالله أبو زمع على إشراك لاعب الوسط أحمد ثائر في مركز الظهير الأيمن، والواعد مهند أبو طه كظهير أيسر، مما أربك الفريق نظرا لسرعات لاعبي سحاب يزن ثلجي ووسام أبو دعابس على الأطراف .وكانت البداية قوية من يزن النعيمات الذي سدد كرة فوق مرمى الوحدات بالدقيقة الأولى، فيما كان الرد سريعا من صالح راتب الذي تبادل الكرة مع رجائي عايد وسدد كرة رائعة جانبت المرمى بالدقيقة الثالثة، ونظرا للنوايا الهجومية الواضحة للفريقين فإن الهدف الأول لم يتأخر لأكثر من "8" دقائق وجاء من ركلة ركنية للاعب سحاب يزن ثلجي بطريقة باغتت حارس مرمى فريقه السابق عبدالله الفاخوري وعانقت الشباك.رد الوحدات كان سريعا وبعد "4" دقائق فقط، عندما سجل اللبناني أحمد زريق هدف التعادل بعد دربكة كبيرة في منطقة الجزاء الزرقاء، ولم يكتف زريق بالهدف فأرسل تسديدة رائعة من ركلة حرة مباشرة بالدقيقة "19" مرت بجانب المرمى، ليدخل اللقاء بحالة هدوء كبيرة بعد ذلك على عكس المدرجات الصاخبة بالجماهير .وبينما كان الشوط يلفظ أنفاسه الأخيرة حدث الحدث الأبرز عندما تعرض حارس مرمى سحاب للطرد عندما لمس الكرة بيده خارج منطقة الجزاء مانعا فرصة هدف محقق للوحدات، وليسجل لاعب الوحدات منذر أبو عمارة الهدف الثاني من الركلة الحرة المباشرة الناتجة عن الخطأ .في الشوط الثاني زادت حالة الهدوء وغابت الفعالية الهجومية عن الفريقين ولم نشاهد أي خطورة بإستثناء تسديدة لرجائي عايد بالدقيقة "55"، رغم دفع أبو زمع بثلاثي الوحدات الهجومي (سوني سعد، خالد عصام وأنس العوضات)، ولينتهي اللقاء بفوز الوحدات والذهاب للكلاسيكو بمعنويات عالية .ورفع الوحدات رصيده للنقطة الـ "20" بالمركز الأول رفقة أندية الفيصلي، السلط والرمثا، علما أنه يمتلك مباراة مؤجلة، فيما بقي سحاب بالمركز قبل الأخير بـ "4" نقاط وبدون أي انتصار .