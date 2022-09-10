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السبت، 10-09-2022 03:50 م

الوحدات يطلب حكاما أجانب أمام الحسين إربد لأول مرة

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الوكيل الإخباري  - قدم نادي الوحدات طلبا رسميا إلى اتحاد الكرة، لأول مرة لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي في مباراته أمام الحسين إربد في ضمن منافسات الجولة الـ 19 لمرحلة إياب بطولة دوري المحترفين التي تجمعهما عند الساعة 8.30 مساء يوم 7 تشرين أول (اكتوبر) المقبل في استاد الملك عبد الله الثاني بالقويسمة.

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كما طلب الواحدات باستقدام طاقم تحكيمي أجنبي في مباراته أمام الفيصلي ضمن منافسات الجولة الـ 21 التي ستقام عند الساعة 7.30 يوم الجمعة 28 الشهر الحالي في ذات الملعب.

وبحسب أمين سر النادي عوض الأسمر الذي أفضى بالخبر، ارتأت الهيئة الإدارية لطلب طاقم تحكيم أجنبي بما يضمن عدالة سير اللقائين نظراً لحساسيتهم وتأثير النتائج على مسيرة الفريق الباحث عن التتويج باللقب.

 

ملاعب

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