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الأربعاء، 21-06-2023 04:50 م

الوحدات يطوي صفحة الخلاف بين داركو والعوضات

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الوكيل الإخباري -  أكد عضو مجلس إدارة نادي الوحدات، زياد شلباية، مدير نشاط كرة القدم، أنه تم تقريب وجهات النظر وحل سوء التفاهم، الذي حدثت مؤخرا ما بين اللاعب أنس العوضات، والمدير الفني البوسني داركو، وذلك بعد جهود كبيرة بذلها مجلس الإدارة.

وبين شلباية في تصريح لموقع ناديه اليوم الأربعاء، أن لاعبي المنتخب الأول والأولمبي وصلوا الأردن أمس بعد ارتباطهم مع المنتخبات الوطنية ببعض الاستحقاقات، في الوقت الذي أعطى فيه داركو اللاعبين فترة راحة إجبارية اليوم، وذلك لضمان خلودهم للراحة وعدم تعرضهم للإجهاد.

وتمنى شلباية من جماهير الوحدات عدم الالتفات للأخبار المغرضة والتي من شأنها زعزعة استقرار الفريق.

وبدأت حادثة الخلاف بين داركو والعوضات عندما خاض الفريق مباراته أمام الفيصلي في درع المئوية والتي خسرها بهدف وحيد.

وكان داركو يرغب في مشاركة العوضات أمام الفيصلي، لكن اللاعب رفض ذلك بذريعة عدم جاهزيته الفنية والبدنية، وهو عذر لم يقنع المدرب.

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