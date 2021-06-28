الوحدات يعبر حاجز الشباب برباعية

الوكيل الاخباري - أنس عشا - حقق فريق كرة القدم الأول بنادي الوحدات فوزا كبيرا على شباب الأردن بنتيجة (4/1) في المباراة التي جمعتهما على ستاد عمان الدولي لحساب الجولة السابعة من دوري المحترفين .



وسجل أهداف الوحدات محمد الدميري في الدقيقة "25" من كرة رأسية رائعة، وأحمد سمير بالدقيقة "40"، فيما وسع منذر أبو عمارة الفارق بالدقيقة "60" من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، وليختتم إبراهيم الجوابرة الرباعية بالدقيقة "76" بعد تمريرة ذكية من أنس العوضات .

اضافة اعلان

بدوره سجل خالد الدردور هدف الشباب الوحيد والذي لم يكن كافيا لإنقاذ أسود غمدان، ليصعد الوحدات للمركز الثالث بـ "13" نقطة، وليتراجع شباب الأردن للمركز الرابع بـ "12" نقطة .

ملاعب