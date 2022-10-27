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الخميس، 27-10-2022 10:53 م

الوحدات يعدل عن قرار الانسحاب من دوري المحترفين

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد النائب خليل عطية لموقع الوكيل الاخباري ان إدارة نادي الوحدات وافقت خلال الاجتماع الذي شهد حضور رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري والنائب عمر العياصرة وخليل عطية وأعضاء الهيئة العامة للنادي، بالعدول عن قرار الانسحاب من الدوري الأردني للمحترفين.

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وقال عطية في بيان مقتضب : " الان خرجنا من نادي الوحدات دولة طاهر المصري وانا والنواب عمر عياصرة وخير ابو صعيليك والشيخ ايوب خميس والصحفي عمر كلاب وكنت قد تواصلت مع دولة رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز مشكورا، الذي هاتف رئيس النادي وقد اكرمتنا ادارة الوحدات رئيسا واعضاء بقرارهم بالمشاركة غدا في المباراة ، شكرا للوحدات وادارته وشكرا لجميع من قاد مبادرة الخير وعلى رأسهم دولة الاستاذين طاهر المصري وفيصل الفايز " . 

 

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