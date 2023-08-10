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الخميس، 10-08-2023 02:42 م

الوحدات يفقد 5 لاعبين أمام الجليل

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الوكيل الإخباري - أعلن نادي الوحدات، غياب 5 لاعبين عن مباراته أمام الجليل المقررة مساء اليوم الخميس على ستاد عمان الدولي، في افتتاح الجولة الثانية لبطولة دوري المحترفين.

ويغيب عن لقاء الجليل بسبب الإصابة كل من أحمد عبد الستار وطارق خطاب وأحمد سمير وفادي الناطور ومحمود زعترة.

في المقابل يستعيد الوحدات في لقاء اليوم، الثنائي فراس شلباية وحسان زحراوي بعد شفائهما من الإصابة التي تعرضا لها سابقا حيث غابا عن اللقاء السابق في بطولة الدوري أمام الأهلي.

وكان الوحدات قد استهل مشواره في بطولة الدوري الأردني بفوز ثمين على الأهلي بهدف وحيد سجله محمد عبد المطلب.

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