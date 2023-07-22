الوحدات يفوز على الفيصلي بذهاب كأس السوبر الأردني

الوكيل الإخباري - فاز فريق نادي الوحدات ( 2 - 1 ) على فريق نادي الفيصلي ، في المباراة التي اقيمت مساء الجمعة على استاد عمان الدولي في ذهاب كأس السوبر الأردني.



وواجه الفيصلي، منافسه الوحدات، في كأس السوبر، في مباراة الذهاب التي اقيمت مساء اليوم الجمعة، أما مواجهة الإياب ستقام الجمعة 28 تموز.

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والتقى الفيصلي والوحدات في كأس السوبر آخر مرة في موسم 2015، ويومها فازت الكتيبة الزرقاء بهدف وحيد أحرزه ياسر الرواشدة. وتوج الفيصلي آخر مرة بلقب كأس السوبر موسم 2019، بعدما فاز على الجزيرة بفارق ركلات الترجيح (4-3)، عقب تعادلهما (1-1).

في المقابل، فإن آخر لقب أحرزه الوحدات كان في موسم 2021 حيث فاز على الجزيرة بهدفي اللبناني أحمد زريق وفادي عوض.

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