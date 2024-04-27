الوحدات يفوز على شباب الأردن في دوري المحترفين

الوكيل الإخباري - فاز فريق الوحدات على شباب الأردن، الجمعة، في اليوم الثاني من الجولة ال17 من دوري المحترفين لكرة القدم.



وتفوق الوحدات في اللقاء الذي أقيم على ملعب البتراء بمدينة الحسين للشباب، بثلاثة أهداف دون رد سجلهم، محسن الربة، ومحمد موالي، والمحترف سيدرك هنري.



وبهذا الفوز رفع الوحدات رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد شباب الأردن عند 16 نقطة في المركز التاسع.



وتختتم منافسات الأسبوع يوم غد السبت، بلقاء الفيصلي مع الأهلي على ملعب السلط، والحسين إربد مع شباب العقبة على ملعب الحسن.

اضافة اعلان

ملاعب