الثلاثاء 13-09-2022
الوكيل الاخباري

تراجع التضخم بأميركا

الامن العام يتعامل مع انهيار عمارة في اللويبدة بعمان - فيديو

العواملة: إعفاء الشقق سيسهم في تخفيض الأسعار

النواب يستكمل مناقشة مشروع حقوق الطفل الأربعاء

خلال 6 ساعات.. انخفاض كبير على اسعار الذهب في الأردن

رسالة مؤثرة من شاب بعد تبرع والدته له بكلية في عمان

الضريبة: فواتير الدراسة والعلاج وايجار السكن تعفى ضريبياً

لسع الدبابير يدخل 5 طلاب للمستشفى في إربد

ماذا قال الملك لنشمية السير علا الجالودي ؟ - فيديو

مبادرة انسانية لاطعام القطط في منطقة الدوار السابع- صورة

الثلاثاء، 13-09-2022 02:41 م

الوحدات يقرر إيقاف لاعبه 6 شهور

920221314257542952124


الوكيل الإخباري -  قررت الهيئة الإدارية لنادي الوحدات، اليوم الثلاثاء، إيقاف اللاعب إبراهيم صبرة لمدة 6 أشهر، على أن يبلغ اتحاد كرة القدم بهذا القرار.

وقال أمين سر نادي الوحدات عوض الأسمر، إن القرار جاء بعدما سافر اللاعب إلى دولة الإمارات، للإلتحاق بتدريبات أحد الفرق دون علم مجلس الإدارة أو مدير نشاط القطاع، وحتى المدير الفني المسؤول عنه في فريق تحت 17 سنة.

وأوضح في تصريحات لموقع ناديه: "الوحدات مؤسسة رياضية تعمل وفق أسس وقوانين تراعي تقديم مصلحة النادي فوق كل شيء، وما قام به اللاعب يعتبر مخالفة واضحة وصريحة".

وأتم حديثه: "ما قام به اللاعب يستدعي تطبيق اللائحة الداخلية للفئات العمرية بتوقيع عقوبة الإيقاف بحقه".

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
920221315209742912327

سان جيرمان يصدر بيانا بشأن 3 لاعبين

9202213153927117551491

واقعة نادرة ولأسباب غريبة.. إقالة مدرب في الدوري المصري الممتاز بعد تعيينه بساعتين

9202213104532297341153

محمد صلاح يقود ليفربول ضد أياكس لتصحيح المسار في دوري أبطال أوروبا

9202213135442241613880

التشكيل المتوقع لقمة البايرن ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا

9202213141439743438521

برشلونة يخطط لصفقة مجانية من ريال مدريد

9202213101225709630103

برشلونة يتحدى بايرن ميونخ في قمة نارية على صدارة المجموعة بدوري الأبطال

أخبار متعلقة
9202211134412905967180

بسبب جنازة الملكة.. 3 مباريات بالدوري الإنجليزي مهددة بالتأجيل

92022109344595433920

استقالة المدير الفني لفريق السلط

9202281457974689132

الفيصلي والوحدات يواجهان السلط ومعان بدوري المحترفين غدا

920224115758667976175

تعادل العقبة وسحاب بدوري المحترفين