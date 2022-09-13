الوحدات يقرر إيقاف لاعبه 6 شهور

الوكيل الإخباري - قررت الهيئة الإدارية لنادي الوحدات، اليوم الثلاثاء، إيقاف اللاعب إبراهيم صبرة لمدة 6 أشهر، على أن يبلغ اتحاد كرة القدم بهذا القرار.



وقال أمين سر نادي الوحدات عوض الأسمر، إن القرار جاء بعدما سافر اللاعب إلى دولة الإمارات، للإلتحاق بتدريبات أحد الفرق دون علم مجلس الإدارة أو مدير نشاط القطاع، وحتى المدير الفني المسؤول عنه في فريق تحت 17 سنة.



وأوضح في تصريحات لموقع ناديه: "الوحدات مؤسسة رياضية تعمل وفق أسس وقوانين تراعي تقديم مصلحة النادي فوق كل شيء، وما قام به اللاعب يعتبر مخالفة واضحة وصريحة".



وأتم حديثه: "ما قام به اللاعب يستدعي تطبيق اللائحة الداخلية للفئات العمرية بتوقيع عقوبة الإيقاف بحقه".

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