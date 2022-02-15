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الثلاثاء، 15-02-2022 06:45 م

الوحدات يكشف عن النبأ الأهم للمواهب الصاعدة

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

في خبر سعيد لعشاق نادي الوحدات من فئات الشباب الراغبة بتمثيله، أعلن المارد الأخضر عن مواعيد لاختبارات المواهب واختيار الوجوه القادرة على الانضمام لفرق الفئات العمرية .اضافة اعلان


 

وستكون الإختبارات لمواليد 2007و2008و2009و2010 لخوض الاختبارات التي ستقام عند الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الجمعة المقبل على ملعب مجمع الوحدات الرياضي في منطقة غمدان.

 

ويعد الوحدات من الأندية المميزة على صعيد الفئات العمرية، وتخرج مدرسته الكروية الكثير من النجوم المميزة في كل عام، ومن الأمثلة على الوجوه الصاعدة الجديدة بالوقت الحالي، والتي تدرجت في فئات الوحدات : عبد الله الفاخوري ، دانيال عفانة، مهند أبو طه، مالك علان والقائمة تطول .

 




 

 


 

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