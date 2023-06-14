الوحدات يكشف موقفه من إعلان الصفقات الجديدة

الوكيل الإخباري - يلتزم نادي الوحدات الصمت، حيال ما يتردد عن قيامه بحسم تعاقدات جديدة، بما يعزز من قدرة فريقه المطالب باستعادة لقب الدوري.



وأوضح نادي الوحدات اليوم الأربعاء عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك"، أن مجلس الإدارة سيعلن التعاقدات الرسمية الخاصة بالفريق بعد اكتمال الصفوف وذلك من خلال المركز الإعلامي.



وكانت جماهير الوحدات قد تداولت في الساعات الماضية أن إدارة النادي حسمت قرار التجديد مع اللاعبين أحمد سمير وخالد عصام وتسعى لاستعادة صالح راتب إلى جانب التعاقد مع مدافع من بنين.



كما وجهت جماهير الوحدات انتقادات حادة لمجلس الإدارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي نظرا للتعاقد مع لاعبين لا يلبون حجم الطموح خاصة بعدما تعرض الفريق للخسارة أمام الفيصلي في بطولة الدرع مما حد من تطلعات المنافسة على أول ألقاب الموسم الجديد.



ويبدو أن إدارة الوحدات ستعود للتعاقد مع عدد من اللاعبين المتاحين حاليا وغير المرتبطين مع أندية أخرى بهدف تعزيز قدرات الفريق.

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