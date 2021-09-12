الوحدات ينتظر عودة طارق خطاب ومهند سمرين

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الوكيل الإخباري - أنس عشاينتظر الوحدات تعافي مدافعه طارق خطاب من إصابة القطع بالرباط الصليبي والتي تعرض لها في بداية الموسم الحالي، حيث يتماثل اللاعب للشفاء، وموسمه الكروي لم ينته، على عكس ما يعتقد الكثيرون.والأمر ذاته ينطبق على اللاعب الصاعد مهند سمرين والذي تعرض لإصابة قاسية في مباراة أمام فريق الصريح بالموسم الماضي، علما أنه وخطاب قد خاضا رحلة علاجية في العاصمة القطرية الدوحة .ولم يقم المدرب الوطني عبدالله أبو زمع باستبعادهما من قائمة الوحدات بالمنافسات المحلية، وقد يشاركا بالجولات الأخيرة من دوري المحترفين والمراحل الحاسمة من بطولة كأس الأردن .