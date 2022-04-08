الوحدات يواجه الفيصلي بافتتاح مشواره بدوري أبطال اسيا

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشايفتتح الوحدات مساء الجمعة مشوار رحلته التاريخية الثانية، بمسيرته على وجه الخصوص وبمسيرة الأندية الأردنية عموما بدوري أبطال اسيا، عندما يواجه فريق الفيصلي السعودي .وستنطلق المباراة التي تلعب لحساب المجموعة الخامسة، عند الساعة الـ 11:15 مساءا، وستقام على ملعب الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام بالسعودية، علما أنها ستشكل الأختبار الأول للفريق الأخضر تحت قيادة المدير الفني الجديد رائد عساف.ويسعى الوحدات للبناء على النسخة الإستثنائية التي قدمها في مشاركته الأولى، حيث تمكن من مقارعة كبار القارة الآسيوية ففاز وتعادل أمام النصر السعودي صاحب الأرض، وهزم فولاذ الإيراني ، مما يرفع الطموحات بالنسخة الحالية للتأهل لدور الثاني على الأقل.كما يرغب الوحدات بمصالحة جماهيره بعد ضياع لقبي الدوري والكأس بالموسم الماضي، وتوديع درع الاتحاد من دور المجموعات بالموسم الجديد، خصوصا وأن الفريق يمتلك الكثير من النجوم البارزة أمثال الغاني محمد أنس، الكاميرني بيتانغ، فادي عوض، أنس العوضات، خالد عصام، محمد أبو حشيش، فراس شلباية، أحمد عبد الستار، أحمد سمير والقائمة تطول .ولا يمر الفيصلي بأفضل أحواله محليا، حيث جاء للمشاركة الآسيوية الأولى بتاريخه، بعد أزمة كبيرة بالنتائج أوصلته للدخول بدوامة الهبوط لدوري الدرجة الأولى في السعودية.وكانت بعثة الوحدات قد وصلت للسعودية يوم الثلاثاء، وأجرت العديد من التدريبات بحضور الجماهير الكبيرة في مدينة الدمام، كما لحق بها عدد كبير من جماهير الأخضر التي وصلت لدعم الفريق في البطولة .وسيخوض الوحدات منافسات المجموعة الخامسة بالبطولة، و التي تضم فرق الفيصلي السعودي، ناساف كارشي الأوزبكي والسد القطري .