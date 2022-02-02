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الأربعاء، 02-02-2022 12:40 م

الوحدات يواجه سحاب في اعتزال ' رمز الوفاء '

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
أعلن نادي الوحدات عن الموافقة على المشاركة بمهرجان اعتزال قائد فريق سحاب أحمد أبو جادو والذي من المفترض أن يقام يوم العاشر من شهر أذار/مارس المقبل .اضافة اعلان




وكان أبو جادو قد ضرب مثلا رائعا بالوفاء والانتماء لفريق سحاب عندما قرر الاعتزال رفضا لتمثيل فريف آخر في دوري المحترفين ، حيث انتظر قرار الجهاز الفني بقيادة الوطني جمال محمود، وقرر الاعتزال بمجرد علمه بأنه خارج حساباته.

وسبق لقائد " أسود الشرق " أن مثل فرق ذات راس، شيحان، شباب العقبة، الأهلي، الفيصلي واتحاد مادبا .

 




 

 


 

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