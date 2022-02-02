الوحدات يواجه سحاب في اعتزال ' رمز الوفاء '

اضافة اعلان

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشاأعلن نادي الوحدات عن الموافقة على المشاركة بمهرجان اعتزال قائد فريق سحاب أحمد أبو جادو والذي من المفترض أن يقام يوم العاشر من شهر أذار/مارس المقبل .وكان أبو جادو قد ضرب مثلا رائعا بالوفاء والانتماء لفريق سحاب عندما قرر الاعتزال رفضا لتمثيل فريف آخر في دوري المحترفين ، حيث انتظر قرار الجهاز الفني بقيادة الوطني جمال محمود، وقرر الاعتزال بمجرد علمه بأنه خارج حساباته.وسبق لقائد " أسود الشرق " أن مثل فرق ذات راس، شيحان، شباب العقبة، الأهلي، الفيصلي واتحاد مادبا .