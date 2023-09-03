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الأحد، 03-09-2023 12:02 م

الوحش هالاند يكتسح فولهام

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الوكيل الإخباري - ألحق نادي مانشستر سيتي هزيمة ساحقة بضيفه فولهام (5-1) في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

افتتح المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز التسجيل للسيتي بعد مرور 31 دقيقة من انطلاق صفارة البداية. ولكن فرحة أصحاب الأرض لم تدم إلا دقيقتين فقط، قبل أن يدرك المدافع الأمريكي تيم ريم للضيوف.

ووضع المدافع الهولندي ناثان أكي مانشستر سيتي في المقدمة مرة أخرى، عندما كان الشوط الأول يلفظ أنفاسه الأخيرة.

ومن ثم أحرز النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، المنتشي بفوزه بجائزة أفضل لاعب في أوروبا خلال الموسم الماضي، ثلاثة اهداف متتالية "هاتريك" في الدقائق (58، 70 من ركلة جزاء، و90) من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "الاتحاد".

وحقق فريق مانشستر سيتي انتصاره الرابع على التوالي، وانفرد من جديد بصدارة الدوري "البريمير ليغ" بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة.

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تعرض نادي فولهام للهزيمة الثانية مقابل فوز وتعادل، وتراجع إلى المركز الثاني عشر حتى الآن، على سلم الترتيب برصيد 4 نقاط.

 

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