الوداد المغربي يهزم الترجي التونسي

الوكيل الإخباري - تغلب نادي الوداد البيضاوي المغربي على ضيفه الترجي التونسي بهدف دون رد في مباراة جمعتهما الأحد في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري السوبر الإفريقي لكرة القدم.



وسجل الجناح هشام بوسفيان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59، بعدما أرسل كرة عرضية إلى داخل منطقة جزاء الترجي خادعت الحارس لتتهادى إلى شباكه.



وينتظر أن يلتقي الفريقان مجددا في تونس يوم الأربعاء المقبل في مباراة الإياب لتحديد المتأهل منهما للدور النهائي.



تجدر الإشارة إلى أن لقاء الذهاب في مباراة نصف النهائي الثاني بين ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي وضيفه الأهلي المصري، انتهى بفوز أصحاب الأرض بهدف نظيف سجله تابيلو ماسيكو في الدقيقة 52.

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