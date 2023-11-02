الوداد يتخطى الترجي ويصعد لنهائي الدوري الإفريقي (فيديو)

الوكيل الإخباري - بلغ الوداد المغربي نهائي النسخة الأولى من مسابقة الدوري الإفريقي لكرة القدم بعد تخطيه عقبة الترجي التونسي في نصف النهائي بركلات الترجيح.
وتفوق الوداد على الترجي بركلات الترجيح (5-4) بعد التعادل على مستوى مجموع مباراتي الذهاب والإياب (1-1) ضمن نصف النهائي.
الوداد يتأهل إلى نهائي الدوري الإفريقي🏆— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 1, 2023
📺 شاهد ركلات الترجيح كاملة ⬇#الترجي_الوداد #دوري_كرة_القدم_الأفريقي | #SSC pic.twitter.com/ztVzy2gZP9
وانهزم الوداد أمام مضيفه الترجي يوم الأربعاء على ملعب رادس بهدف دون رد، وهي ذات النتيجة التي فاز بها الفريق المغربي في مباراة الذهاب في الدار البيضاء، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لمصلحة الوداد.
هدف الترجي التونسي في شباك الوداد المغربي pic.twitter.com/spqcJwqvve— Yallakora (@Yallakoranow) November 1, 2023
وينتظر الوداد في النهائي الفائز من مباراة نصف النهائي الثاني بين صنداونز الجنوب إفريقي والأهلي المصري علما بأن الفريق الجنوب إفريقي فاز ذهابا على أرضه بهدف دون رد.
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