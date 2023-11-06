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الإثنين، 06-11-2023 02:33 م

الوداد يهزم صن داونز بصعوبة قبل موقعة الإياب

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الوكيل الإخباري - تغلب الوداد المغربي بصعوبة على صن داونز الجنوب إفريقي 2-1، في مباراة جمعتهما الأحد في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء ضمن ذهاب نهائي النسخة الأولى من الدوري الإفريقي.

وتقدم الوداد في الدقيقة 41 بهدف بمساعدة النيران الصديقة عن طريق مدافع صن داونز ريفالدو كويتزي الذي سجل بالخطأ في مرماه.

ولكن بطل جنوب إفريقيا نجح في إعادة المباراة لنقطة الصفر بإحرازه هدف التعادل في الدقيقة 73 من ركلة جزاء نفذها المحترف المغربي عبد المنعم بوطويل بنجاح.

ولم يهنأ الفريق الجنوب إفريقي كثيرا بهذا الهدف، حيث نجح الوداد في التقدم مجددا بعدها بخمس دقائق من تسديدة صاروخية من خارج المنطقة للبديل أنس سرغات.

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ومن المقرر أن تستضيف بريتوريا في جنوب إفريقيا مباراة الإياب على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" الأحد المقبل لتحديد بطل النسخة الأولى من الدوري الإفريقي.

 

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