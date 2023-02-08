الوليد بن طلال: مليون ريال لكل لاعب هلالي بعد التأهل للنهائي

الوكيل الإخباري - هنأ الأمير الوليد بن طلال، نادي الهلال بعد التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية 2022 بعد فوزه على فلامنجو البرازيلي بنتيجة “3-2”.
وقال الأمير الوليد بن طلال: نبارك لممثل وطننا كبير آسيا نادي الهلال وصوله العالمية مرة أخرى وفاله الفوز أما كبطل كأس العالم للأندية أو الثاني عالمياً. وتابع: ”هديتي الخاصة لهم لهذا الإنجاز التاريخي مبلغ مليون ريال لكل لاعب”، مضيفا: في حالة الفوز بالنهائي لهم هدية خاصة أخرى عبارة عن مليون ريال لكل لاعب.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة