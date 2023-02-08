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الأربعاء، 08-02-2023 10:52 ص

الوليد بن طلال: مليون ريال لكل لاعب هلالي بعد التأهل للنهائي

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الوكيل الإخباري - هنأ الأمير الوليد بن طلال، نادي الهلال بعد التأهل إلى نهائي ‎كأس العالم للأندية 2022 بعد فوزه على ‎فلامنجو البرازيلي بنتيجة “3-2”.

وقال الأمير الوليد بن طلال: نبارك لممثل وطننا كبير آسيا نادي ‎الهلال وصوله ‎العالمية مرة أخرى وفاله الفوز أما كبطل ‎كأس العالم للأندية أو الثاني عالمياً. وتابع: ”هديتي الخاصة لهم لهذا الإنجاز التاريخي مبلغ مليون ريال لكل لاعب”، مضيفا: في حالة الفوز بالنهائي لهم هدية خاصة أخرى عبارة عن مليون ريال لكل لاعب.

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