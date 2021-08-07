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السبت، 07-08-2021 02:40 م

اليابانيون يدعمون بعثة الأردن ويتجمعون لتشجيع أبطالنا (فيديو)

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الوكيل الإخباري - أنس عشا

منذ إعلان استضافة مدينة نوشيرو اليابانية لبعثة الأردن في أولمبياد طوكيو 2020، وأهالي المدينة يحضرون أنفسهم لدعم النشامى وتشجيعهم، فتم تزيين الشوارع والمحلات بأعلام الأردن وصور نجومنا، ورغم قسوة جائحة كورونا ومنعها للجماهير من الحضور للمدرجات إلا أن الحلول بقيت موجودة لدى المشجعين .

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أهالي نوشيرو انشأوا صفحات على مواقع التواصل لدعم أبطالنا، كما يواظبون على نشر أخبار بعثتنا وعن الثقافة والحضارة الأردنية، ويتجمعون للمتابعة والتشجيع خلف الشاشات حالهم حال الأردنيين في عمان، بل وتنظلق الإحتفالات كلما حصدنا فوزا .

 

ووجهت اللجنة الأولمبية الأردنية وبعثتها الإعلامية الشكر لأهالي المدينة اليابانية، وذلك عبر منصاتها على مواقع التواصل الإجتماعي .

 




 

 


 

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