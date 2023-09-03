اليافعي وعباس يوقعان على عقودهما مع الوحدات

الوكيل الإخباري - تعاقد الوحدات الأردني مع المدرب العماني رشيد اليافعي، لقيادة الجهاز الفني للفريق، على أن يساعده محلل الأداء المصري عادل عباس.



وجرى توقيع العقود السبت في مخيم الوحدات، بحضور أمين سر النادي عوض الأسمر، والمدير المالي بسام شلباية.



وحرص الأسمر خلال لقاء اليافعي على تعريفه بتاريخ ومسيرة النادي الرياضية ونشأته وأبرز المحطات المضيئة على صعيد الإنجازات الرياضية.



ومن المنتظر أن يقدم مجلس الإدارة، المدرب العماني وجهازه المعاون في مؤتمر صحفي، لم يحدد موعده بعد.



وتعاقد الوحدات مع جهاز فني جديد، بعد استقالة المدرب البوسني داركو الذي توج مع الفريق بكأس السوبر.

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