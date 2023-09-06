الأربعاء 06-09-2023
الوكيل الاخباري

قراران صادران عن مجلس الوزراء اليوم الاربعاء

إصابة 3 مستوطنين بعملية طعن في القدس

بيان صادر عن المركز الوطني لمكافحة الأوبئة

تحذير امني بشأن باصات طلاب المدارس ومخالفة قاسية بهذه الحالة

المياه: 16.9 مليون يورو لتأهيل محطات ورفع كفاء الطاقة بالسلط

تشكيلات أكاديمية في البلقاء التطبيقية - أسماء

​1445 شقة و923 مركبة معروضة للبيع بالمزاد العلني - رابط

قرار من التربية يشمل جميع المدارس اعتبارا من العام الدراسي الحالي

تقرير دولي هام يكشف عن مفاجآت بشأن عملة بريكس

شكاوى من انقطاع المياه وضعف التزويد بالشجرة في الرمثا

الأربعاء، 06-09-2023 04:05 م

اليوم.. إعلان المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

920236103832575875405


الوكيل الإخباري - حددت مجلة "فرانس فوتبول"، موعد الإعلان عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2023.

وسيقام حفل إعلان الفائزين وتوزيع الجوائز، يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بالعاصمة الفرنسية باريس.

ومن المنتظر أن تعلن فرانس فوتبول عن القائمة النهائية للمرشحين اليوم الأربعاء.

ووفقا للحساب الرسمي للمجلة الشهيرة عبر منصة إكس، ستضم القائمة النهائية لجائزة الكرة الذهبية للاعبين الرجال 3 مرشحين، و2 للسيدات.

كما ستكشف عن 10 مرشحين لجائزة "ياشين" المخصصة لأفضل حارس مرمى، ومثلهم لجائزة "كوبا" لأفضل لاعب تحت 21 عاما.

ويعد الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، المرشح الأبرز للفوز بجائزة الكرة الذهبية، بعدما قاد منتخب الأرجنتين للتتويج ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.

ويعتبر النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، المنافس الأبرز لميسي على الجائزة، بعد موسمه الاستثنائي مع مانشستر سيتي، حيث توج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي، وهداف دوري أبطال أوروبا، كما نال مؤخرا جائزة أفضل لاعب في أوروبا عام 2023.

ويعد ميسي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالكرة الذهبية، برصيد 7 مرات، متفوقا على منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حصد الجائزة في 5 مناسبات.

يذكر أن النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد السابق واتحاد جدة الحالي، هو آخر المتوجين بالكرة الذهبية.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
920236111059369260424 (1)

هالاند يرحب بالرحيل إلى ريال مدريد

920236102030492681832

الكاف يفسخ أكبر عقوده مع بي إن سبورتس قبل 4 أشهر من انطلاق كأس إفريقيا

92023610744642863008

أول تعليق للأهلي المصري على المواجهة المحتملة ضد اتحاد جدة السعودي

92023695729894172190 (1)

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

92023695331503670908 (1)

صفقة تبادلية بين النصر والتعاون

92023695121235460463

30 مليون يورو تشجع ريال مدريد على استعادة كوبو

أخبار متعلقة
820233116133228316464

نونيز على أعتاب مانشستر سيتي

820233091839753169147

الإعلان عن الفائز بجائزة لاعب العام بالدوري الإنجليزي الممتاز

820232911141222993192 (1)

لاعب تشيلسي السابق: انتقال صلاح للسعودية "فضيحة"

8202328163729962657544

مانشستر سيتي يقدم عرضا ضخما لخطف نجم الذئاب

820232710104181186213

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

82023279659571172099

توتنهام يتغلب على بورنموث ويرتقي إلى الصدارة