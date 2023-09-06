اليوم.. إعلان المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

الوكيل الإخباري - حددت مجلة "فرانس فوتبول"، موعد الإعلان عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2023.



وسيقام حفل إعلان الفائزين وتوزيع الجوائز، يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بالعاصمة الفرنسية باريس.



ومن المنتظر أن تعلن فرانس فوتبول عن القائمة النهائية للمرشحين اليوم الأربعاء.



ووفقا للحساب الرسمي للمجلة الشهيرة عبر منصة إكس، ستضم القائمة النهائية لجائزة الكرة الذهبية للاعبين الرجال 3 مرشحين، و2 للسيدات.



كما ستكشف عن 10 مرشحين لجائزة "ياشين" المخصصة لأفضل حارس مرمى، ومثلهم لجائزة "كوبا" لأفضل لاعب تحت 21 عاما.



ويعد الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، المرشح الأبرز للفوز بجائزة الكرة الذهبية، بعدما قاد منتخب الأرجنتين للتتويج ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.



ويعتبر النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، المنافس الأبرز لميسي على الجائزة، بعد موسمه الاستثنائي مع مانشستر سيتي، حيث توج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي، وهداف دوري أبطال أوروبا، كما نال مؤخرا جائزة أفضل لاعب في أوروبا عام 2023.



ويعد ميسي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالكرة الذهبية، برصيد 7 مرات، متفوقا على منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حصد الجائزة في 5 مناسبات.



يذكر أن النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد السابق واتحاد جدة الحالي، هو آخر المتوجين بالكرة الذهبية.

اضافة اعلان

ملاعب