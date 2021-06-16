اليويفا يؤكد مشاركة ريال مدريد وبرشلونة في دوري الابطال

الوكيل الاخباري - اعلنت الصحفية أرانشا رودريغيز ان فريقي ريال مدريد وبرشلونة سيشاركان في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل بشكل طبيعي بعد تأجيل الإجراء التأديبي في قضية دوري السوبر الأوروبي.

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وقالت ارانشا: "أبلغ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الاتحاد الإسباني لكرة القدم بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة في نسخة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم 2021/2022 بشكل طبيعي".



وأضافت: "مغلف وارد تم إرساله إلى الناديين من خلال خطاب القبول الذي أرسلوه إلى الاتحاد الإسباني".



وانضم ريال مدريد وبرشلونة إلى يوفنتوس الذي تأكد مشاركته أيضًا في النسخة المقبلة بدوري أبطال أوروبا.

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