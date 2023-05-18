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الخميس، 18-05-2023 04:33 م

اليويفا يشعل مواقع التواصل بإعلانه تأهل ريال مدريد لمواجهة إنتر في نهائي دوري الأبطال

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الوكيل الإخباري - ارتكب حساب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في "تويتر"، خطأ محرجا، أمس الأربعاء، بإعلانه عن طرفي نهائي دوري أبطال أوروبا قبل نهاية لقاء ريال مدريد ومانشستر سيتي في نصف النهائي.

وقبل ساعات من فوز مانشستر سيتي الكاسح على ريال مدريد في إياب الدور نصف النهائي، نشر "اليويفا" على حسابه في موقع "تويتر"، رسما لكأس دوري أبطال أوروبا يظهر أن ريال مدريد سيواجه فريق إنتر الإيطالي في نهائي البطولة في مدينة إسطنبول التركية.

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وأظهرت التغريدة المرفقة برسم "غرافيك" لكأس دوري أبطال أوروبا مع شعاري ريال مدريد وإنتر ميلان مع نص أسفله: "كن حاضرا للنهائي - اربح التذاكر الآن!".

وجاء في التغريدة نفسها: "تم تأكيد المتأهلين للنهائي وتم تحديد المكان. أجب عن 5 أسئلة بشكل صحيح لتحصل على فرصة للتوجه إلى إسطنبول!" التي ستحتضن المباراة النهائية في العاشر من الشهر المقبل.

وإلى جانب هذه التغريدة، نشر حساب "اليويفا" رسما مماثلا لكأس دوري أبطال أوروبا مع شعاري مانشستر سيتي وإنتر ميلان في إشارة إلى أن النهائي قد يجمع بين الفريقين.

وبعد نهاية لقاء مانشستر سيتي وريال مدريد والذي أسفر عن تأهل "السيتي" للنهائي بفوزه في مجموع المباراتين 5-1، ورغم حذف "اليويفا" لتغريدتيه،  فقد تعرض الأخير للسخرية من قبل عشاق "السيتي" بعد وضع الريال في المباراة النهائية رغم تكبده لخسارة تاريخية وقاسية.


ومن المقرر أن يخوض مانشستر سيتي، المباراة النهائية لدوري الأبطال على ملعب أتاتورك في إسطنبول في 10 يونيو المقبل، ضد إنتر الإيطالي الذي بلغ هذا الدور على حساب جاره في المدينة الواحدة ميلان بالفوز عليه ذهابا وإيابا 2-0 و1-0.

 

 

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