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السبت، 15-07-2023 02:24 م

اليويفا يعاقب نادي برشلونة لخرقه قواعد اللعب المالي النظيف

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الوكيل الإخباري -  غرم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، نادي برشلونة بـ 500 ألف يورو ومانشستر يونايتد بـ300 ألف يورو، في أحدث جولة من المراقبة المالية باستخدام قواعد اللعب المالي النظيف.

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وعوقب برشلونة لعدم الإبلاغ بدقة عن أرباح جناها من "التخلص من أصول غير ملموسة" لم يكن يجب أن تحتسب كدخل، وفقا للقواعد التي أشار إليها بيان "اليويفا".


ولم يحقق مان يونايتد هدفه بشأن إبرام أعمال كروية متوازنة ماليا وتتضمن انتقالات اللاعبين والأجور والضرائب الاجتماعية.


وقضت اللجنة المالية للأندية التابعة لـ"اليويفا"، يوم الجمعة، أن مخالفة مان يونايتد، ومثلها من ناديي أبويل اليوناني وكونياسبور التركي، هي "عجز بسيط في الموازنة".


وغرم أبويل اليوناني وكونياسبور التركي أيضا بـ100 ألف يورو لكل منهما.
وغرم أيضا نادي إسطنبول باشاك شهير التركي 400 ألف يورو لعدم الوفاء بأهدافه.


وفشل ناديان آخران في تحقيق التوازن المالي، وهما رويال أنتويرب البلجيكي وطرابزونسبور التركي، ويتعين عليهما سداد 300 ألف يورو الآن بغرامات شرطية تصل إلى 1.7 مليون يورو إن تجاهلا الأهداف الإضافية.

 

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