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السبت، 28-10-2023 02:26 م

انتصار أولمبياكوس ومارسيليا وأستون فيلا

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الوكيل الإخباري - أوقف فريق أولمبياكوس اليوناني انطلاقة ضيفه وست هام يونايتد الإنجليزي المثالية،  الخميس، في المجموعة الأولى ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

حقق أولمبياكوس فوزاً ثميناً 2-1 على وست هام، في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي شهدت أيضاً فوز فرايبورغ الألماني 3-1 على مضيفه باتشكا توبولا الصربي.

ورغم الخسارة بقى وست هام في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه فرايبورغ، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما ارتفع رصيد أولمبياكوس الذي حقق فوزه الأول بالمجموعة إلى 4 نقاط في المركز الثالث، وبقي باتشكا في ذيل الترتيب بنقطة وحيدة.


وفي المجموعة الثانية، اعتلى أولمبيك مارسيليا الفرنسي الصدارة، عقب فوزه الكبير 3-1 على ضيفه أيك أثينا اليوناني، محققاً انتصاره الأول في المجموعة.


ورفع مارسيليا رصيده إلى 5 نقاط، متفوقاً بفارق نقطة على آيك صاحب المركز الثاني مؤقتاً، قبل لقاء أياكس أمستردام الهولندي صاحب المركز الثالث بنقطتين مع مضيفه برايتون الإنجليزي.

واعتلى أستون فيلا الإنجليزي صدارة المجموعة الخامسة ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه الكبير على مضيفه ألكمار الهولندي 4-1، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، في انتظار نتيجة المباراة الأخرى، فيما تجمد رصيد ألكمار عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

وتقدم أستون فيلا في الدقيقة 13 عن طريق ليون بايلي، قبل أن يضيف يوري تيلمانس الهدف الثاني في الدقيقة 23، فيما سجل أولي واتكينز الهدف الثالث في الدقيقة 51.

وفي الدقيقة 56 سجل جون ماكجين الهدف الرابع لأستون فيلا، فيما سجل إبراهيم صادق هدف ألكمار الوحيد في الدقيقة 65.

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