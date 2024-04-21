انتصار نجتس ونيكس في الدور الفاصل ل NBA

الوكيل الإخباري - سجل نيكولا يوكيتش 32 نقطة و12 متابعة ليقود فريقه دنفر نجتس حامل اللقب لمواصلة مسيرته المثالية، ويفوز على لوس أنجليس ليكرز 114 /103 فجر اليوم الأحد، في الدور الأول الفاصل للقسم الغربي من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.



وأحرز جمال موراي 22 نقطة وعشر تمريرات حاسمة وأضاف أرون جوردون 12 نقطة و11 متابعة وساهم مايكل بورتر جونيور ب19 نقطة ليقودوا نجتس لتحقيق فوزه التاسع على التوالي على ليكرز.



وسجل أنتوني ديفيز 32 نقطة و14 متابعة لليكرز وأضاف ليبرون جيمس 27 نقطة لكن ديانجيلو راسيل اكتفى بتسجيل 13 نقطة فقط مقابل تسجيل روي هاشيمورا سبع نقاط خلال 31 دقيقة.



ولم يفز ليكرز على نجتس منذ 16 كانون الأول /ديسمبر 2022.



كما فاز نيويورك نيكس على فيلادلفيا 111 /104 في مباراتهما الأولى بالملحق الأول الفاصل للقسم الشرقي.







وسجل جالين برونسون 22 نقطة وأضاف جوش هارت مثلهما لنيكس.



وأحرز ديوسي ماكبرايد 21 نقطة لفيلادلفيا وأضاف بويان بوجدانوفيتش 13 نقطة مقابل تسجيل ميتشيل روبينسون ثمان نقاط و12 متابعة.



وسجل جويل ايمبيد 29 نقطة وثمان متابعات وست تمريرات حاسمة لفيلادلفيا وأضاف تيريسي ماكسي 33 نقطة.



وفي مباراة ثالثة فاز مينيسوتا تيمبرولفز على فينكس صنز 120 /95 بالملحق الفاصل للقسم الغربي.



وسجل انتوني إدواردز 33 نقطة وتسع متابعات وأضاف كارل انتوني تاونز 19 نقطة ونيكيل ألكسندر ووكر 18 نقطة ورودي جوبرت 14 نقطة و16 متابعة لمينيسوتا الذي سجل الانتصار الأول على ملعبه بالدور الفاصل منذ عشرين عاما.



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